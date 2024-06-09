بالفيديو..إخراج امرأة من بطن «ثعبان» ضخم ابتلعها

ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن “ثعبان ضخم ابتلع امرأة تدعى فريدة في إندونيسيا”، مشيرة إلى أنه تم “إخراجها من بطن الأفعى”.

وقالت الصحيفة: “إن الثعبان غرس أسنانه في ساق المرأة، ولف نفسه حول جسدها وخنقها قبل أن يبتلعها”.

وبحسب الصحيفة، “اختفت فريدة، وهي أم لأربعة أطفال في 6 يونيو حيث كانت تسير عبر الغابة لبيع الطعام في السوق المحلي بالقرب من منزلها”.

وقالت الصحيفة: “نظم عملية البحث زوجها الذي قام بإبلاغ السكان المحليين الآخرين، وفي اليوم التالي عثروا على ثعبان ببطن ضخم، وبعد ذلك فتحوه ووجدوا جثة بداخله”.