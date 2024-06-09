بالفيديو..إخراج امرأة من بطن «ثعبان» ضخم ابتلعها

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 9 يونيو 2024 - 11:42 | آخر تحديث: 9 يونيو 2024 - 11:44 نُشر: الأحد، 9 يونيو 2024 - 11:42
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Globallookpress
الثعبان لف نفسه حول جسد المرأة وخنقها قبل أن يبتلعها

 ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن “ثعبان ضخم ابتلع امرأة تدعى فريدة في إندونيسيا”، مشيرة إلى أنه تم “إخراجها من بطن الأفعى”.

وقالت الصحيفة: “إن الثعبان غرس أسنانه في ساق المرأة، ولف نفسه حول جسدها وخنقها قبل أن يبتلعها”.

وبحسب الصحيفة، “اختفت فريدة، وهي أم لأربعة أطفال في 6 يونيو حيث كانت تسير عبر الغابة لبيع الطعام في السوق المحلي بالقرب من منزلها”.

وقالت الصحيفة: “نظم عملية البحث زوجها الذي قام بإبلاغ السكان المحليين الآخرين، وفي اليوم التالي عثروا على ثعبان ببطن ضخم، وبعد ذلك فتحوه ووجدوا جثة بداخله”.

آخر تحديث: 9 يونيو 2024 - 11:44
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