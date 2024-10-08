بالفيديو.. إسرائيل تزعم رفع علمها في مارون الراس

نشرت “هيئة البث الإسرائيلية”، اليوم الثلاثاء، فيديو زعمت أنه “من منطقة “مارون الراس” في جنوبي لبنان، ويُظهر رفع العلم الإسرائيلي هناك”.

وزعم وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، أن “الجنود الإسرائيليين احتلوا منطقة “مارون الراس” ودمروا منازل أطلق منها حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل”.

وأعلنت “هيئة البث الإسرائيلي” أنّ “القرية باتت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي”.

بدوره، كتب موقع “يسرائيل هيوم”: “بعد 24 عاماً على الخروج من لبنان، جنود الجيش الإسرائيلي يرفعون العلم الإسرائيلي في “مارون الراس”، القرية التي أُطلقت منها العديد من الصواريخ على المستوطنات الشمالية”.

في السياق، كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، “عن إصابة ما يقرب من 50 جنديا على جبهتي القتال في الشمال والجنوب خلال 24 ساعة”.

وقال الجيش الإسرائيلي “إن 48 جندياً أصيبوا، في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”، وأضاف أن “7 من هؤلاء الجنود المصابين جراحهم خطيرة”.

وأوضح أن “30 أصيبوا عند الحدود الشمالية مع لبنان في حين أن 18 جنديا أصيب في معارك في قطاع غزة”، وقال “إن عسكريا برتبة رقيب قتل وأصيب آخر في معارك شمال غزة، وأن جنديا ثانيا أصيب في معارك جنوب لبنان”.

وبهذا يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 730 قتيلا بين جندي وضابط.