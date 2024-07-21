بالفيديو.. إطلاق خط الربط الكهربائي العراقي التركي بعد تعثر دام 20 عاما

أعلن العراق عن افتتاح خط الربط الكهربائي العراقي- التركي باستطاعة 300 ميغاواط عبر محطة غرب الموصل لتغذية المنطقة الشمالية، بعد تعثر دام 20 عاما.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان اليوم الأحد إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم الأحد عبر دائرة تلفزيونية، خط الربط الكهربائي العراقي التركي، عبر محطّة الكسك، غربي الموصل لتغذية المنطقة الشمالية، بسعة 300 ميغاوات، وذلك بحضور وزير الكهرباء”.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى “أهمية إقامة ربط يمتد إلى الشبكة التركية، ومنها إلى الجانب الأوروبي، وهو ما يعد خيارا استراتيجيا للطاقة مستقبليا، ويأتي ضمن رؤية البرنامج الحكومي للربط مع دول الجوار، تمهيدا إلى الربط قبل نهاية هذا العام مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي، ليستكمل العراق تواصله مع منظومة الطاقة الإقليمية بما يسمح بالتنوّع والتبادل في مختلف ظروف ذروة الأحمال الكهربائية”.

وأضاف البيان أن “المشروع اشتمل على إنشاء محطة الكسك التحويلية [400 كي في]، واستخدام الأسلاك الحرارية فائقة الدقّة للمرّة الأولى في تشييد الخط البالغ طوله 115 كلم، وكذلك مد خط [132 كي في] وصولا إلى تلعفر، ونصب مكثفات استقرار الجهد، وسيسمح الخط بنقل 300 ميغاوات من تركيا إلى العراق لتزويد محافظات، نينوى، وصلاح الدين، وكركوك أثناء زيادة الأحمال”.

ويعاني العراق نقصا في إمدادات الطاقة الكهربائية منذ العام 1990، وتفاقمت المشكلة بعد العام 2003، وازدادت ساعات انقطاع الكهرباء.

افتتاح خط الربط الكهربائي العراقي التركي باستطاعة 300 ميغاواط