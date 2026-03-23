بالفيديو.. إيران تزين صواريخها بصور رئيس وزراء دولة أوروبية وتخاطب ترامب: أنت مطرود!

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بأن إيران بدأت بوضع ملصقات على صواريخها تحمل صورة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مصحوبة باقتباس من تصريح له ينتقد الحرب ضد إيران.

وأظهرت الصور المنشورة عبر قناة الوكالة في “تلغرام” صاروخًا يحمل صورة سانشيز مع اقتباس يقول: “بالطبع، هذه الحرب ليست غير شرعية فحسب، بل لا إنسانية أيضًا”، إلى جانب عبارة شكر لسانشيز على موقفه.

كما أظهر ملصق آخر امتنان الإيرانيين للمشاركين في مظاهرة نظمت في لندن دعماً لضحايا جرائم الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران.

ومنذ بداية الأزمة، دان رئيس الوزراء الإسباني بشدة ما وصفه بـ”العمل العسكري أحادي الجانب” الذي تقوم به الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، محذراً من أنه يسهم في خلق نظام دولي أكثر عداءً وعدم اليقين.

وأكد سانشيز أن إسبانيا حظرت استخدام أراضيها لأي ضربات ضد إيران، داعياً إلى خفض التصعيد فورًا واستئناف الحوار السياسي في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه، واصل الحرس الثوري الإيراني شن هجمات مضادة باستخدام أسلحة متقدمة، بينها صاروخ باليستي جديد يُدعى “نصر الله”، تم استخدامه لأول مرة الأسبوع الماضي لاستهداف مصافي النفط الإسرائيلية.

ويُصنع الصاروخ الباليستي متوسط المدى “نصر الله” على أساس صاروخ “قادر” الذي يعمل بالوقود السائل، ويضم عدة نسخ قادرة على ضرب أهداف تبعد بين 1500 و2000 كيلومتر، ويصل وزن رأسه الحربي إلى طن واحد.

وتحتوي النسخة الأحدث على رأس حربي منفصل مزود بمحرك يعمل بالوقود الصلب، ما يسمح بالمناورة ويصعّب اعتراضه بواسطة منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، التي عادة تستهدف الهيكل الرئيسي للصاروخ.

وتُظهر هذه التكنولوجيا الجديدة قدرة إيران على استهداف المنشآت الاستراتيجية بدقة، بما في ذلك المصافي الإسرائيلية، عبر انفصال الرؤوس الحربية لتغطية الهدف بالكامل.

یک نیروی سپاه پاسداران بر روی موشک بالستیک، برچسب‌هایی از پدرو سانچز نصب می‌کند.@clashreport pic.twitter.com/9AuxPl5c4p — خبرگزاری شیر و خورشید (@LionAndSun_News) March 22, 2026

إيران تطرد ترامب بأسلوبه الساخر: “يا ترامب أنت مطرود”

وجه المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني وجّه رسالة ساخرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستخدماً أسلوبه المألوف في المنشورات، حيث كتب له “يا ترامب، أنت مطرود”، وختم الرسالة بعبارة ترامب الشهيرة “شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر”.