بالفيديو.. إيران تكشف عن صاروخ جديد

كشفت إيران عن صاروخ “جهاد” البالستي، قالت إنه “سيغيّر مسار أي سيناريو تخطط له إسرائيل ويفشل حساباتها”.

وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال عرض عسكري للقوات المسلحة، أنّ “قوة إيران الدفاعية وردعها وصل إلى مرحلة من القوة بحيث لا تفكر أي جهة بالاعتداء على أراضيها”.

وقال “لقد نزلت إلى الميدان القوات البرية والجوية والبحرية والجيش، وكل من يستطيع الدفاع عن هذا الوطن، ولم تسمح بسقوط شبر واحد من أرضنا في أيدي العدو”.

وتابع بزشكيان، في كلمته، اليوم السبت، خلال العرض العسكري للقوات المسلحة في ذكرى أسبوع “الدفاع المقدس”، إنّه “بوجود القوات المقاتلة والجيش القوي عجز الأعداء في منعنا من استمرار طريق ثورتنا”.

وأشار إلى أنّه “يمكن لإيران العيش بفخر بفضل وجود القادة والعسكر والجيش والقوات البحرية”، لافتا “إلى أنه أعظم التضحيات قُدّمت في جميع أنحاء البلاد خلال سنيّ “الدفاع المقدس”، كما “دُفع العدو إلى اليأس”.

وأعلن بزشكيان أنه “بالإضافة إلى الدفاع عن البلاد، فإنّه من خلال الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية “يمكننا الحفاظ على منطقتنا في سلام وأمن، وإظهار عزتنا وفخرنا للعالم”.

وأضاف أنّه “بهذا التحالف نستطيع إيقاف الكيان الصهيوني، موضحاً أنّه “إذا توحدنا وتكاتفنا فلن يتمكن الكيان الصهيوني من مواصلة جرائمه”.

يذكر أنه و”خلال المراسم جرى عرض 21 صاروخاً بالستياً، بينهم صاروخ “جهاد” لأول مرّة، إلى جانب صاروخي “خيبر خان”، وصاروخي “فتح”، و4 صواريخ “حاج قاسم”، وصاروخي “قدر ح”، وصاروخي “عماد”، و3 صواريخ “خرمشهر”، و4 صواريخ “سجيل”، ويُعدّ صاروخ “الجهاد” أحدث صاروخ بالستي للقوات الجوية لحرس الثورة الإسلامية، وفق ما أكدت الوكالات الإيرانية.