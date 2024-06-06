 بالفيديو.. الأضرار التي لحقت في إسرائيل نتيجة الحرائق

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة تكشف حجم الأضرار التي لحقت بمناطق شمال إسرائيل جرّاء الحرائق التي اندلعت نتيجة قصف حزب الله بالطائرات المسيرة.

وأفاد موقع “واينت”، بأن “أضرارا جسيمة لحقت بمحمية يهوديا الطبيعية، حيث احترقت مساحة تقدر بـ 10 آلاف دونم بسبب الصواريخ التي أطلقها حزب الله باتجاه كتسرين”.

وقال رئيس “الصندوق اليهودي القومي”، “إن الأضرار الناجمة عن الحرائق في الشمال هذه الأيام تفوق الأضرار التي خلفتها حرائق حرب لبنان الثانية بمرتين”.

وقبل أيام اندلعت حرائق ضخمة في عدة مواقع شمالي إسرائيل، بما في ذلك في مستوطنة كريات شمونة وفي المنطقة الحدودية مع لبنان جراء سقوط قذائف ومسيرات أطلقها حزب الله من لبنان.