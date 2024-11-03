بالفيديو.. الثلوج تكسو مناطق مختلفة في السعودية  

شهدت بعض مناطق السعودية موجة من البرد، مصحوبة بالأمطار الغزيرة والبرد والثلوج.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، “هطلت منذ الأربعاء الماضي أمطار غزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على أجزاء من منطقة الجوف بالمملكة، وأمس غطت الثلوج المناطق الجبلية، مما خلق مشهدًا شتويًا مذهلاً”.

وأضافت الوكالة: “أدت هذه الأمطار الغزيرة إلى تدفق الشلالات، مما أنعش الحياة في الوديان وأعطى بداية جديدة لفصل الشتاء الذي سيمهد الطريق لفصل الربيع. وتشتهر الجوف بأزهارها البرية الموسمية في الربيع، مثل الخزامى والأقحوان وعدد كبير من النباتات العطرية، وتمتلئ المناظر الطبيعية في الجوف بالجمال الطبيعي، الذي تعززه الأمطار الأخيرة”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر تساقط الثلوج في السعودية، حيث اكتسى “ملعب الجوف” باللون الأبيض”.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية من “فرص هطول أمطار رعدية على معظم مناطق الجوف خلال الأيام المقبلة”.

🥶 ملعب جامعة الجوف عصر اليوم وتم تأجيل مباراة في دوري درجة الثالثة نظرًا للأحوال الجوية .. #الاتحاد سيواجه العروبة هناك بعد 5 أيام!pic.twitter.com/FHrcz4fzFQ — Insider Itti | انسايدر اتي (@InsiderItti) November 2, 2024

هكذا تبدو الاجواء في ملعب ( الجوف ) قبل مُباراة #الاتحاد و العروبة الخميس المقبل 😶‍🌫️🥶! pic.twitter.com/Eqj6XAPkAY — ITTI MANIA – اتي مانيا (@IttiMania) November 2, 2024

يا ساتر يا الجمال .. ملعب الجوف! 🥶❤️ pic.twitter.com/YnXxLeyReZ — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_li5) November 2, 2024