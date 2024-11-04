بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يفجّر حيّا بأكمله جنوب لبنان ويعلن قتل قائدين لـ «حزب الله»

قام الجيش الإسرائيلي “بتفجير حي بأكمله في بلدة ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان”.

هذا ومنذ بدء عملية “سهم الشمال” التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في 23 سبتمبر الماضي والتي شملت غزو جنوب لبنان، تعمل قوات الجيش على نسف قرى كاملة أو أحياء فيها لاسيما تلك القريبة من الحدود.

وبحسب وكالة رويترز، “أظهرت صور أقمار صناعية قدمتها شركة “بلانت لابس”، أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان أدت إلى دمار كبير في أكثر من 12 بلدة وقرية حدودية حتى تحول العديد منها إلى مجموعات من الحفر الرمادية، وكان كثير من هذه البلدات مأهولة بالسكان منذ قرنين من الزمان على الأقل قبل أن تصبح خالية الآن بسبب القصف الإسرائيلي، وتشمل الصور التي تم الاطلاع عليها، بلدات فيما بين كفركلا في جنوب شرق لبنان وجنوبا لما بعد قرية ميس الجبل، ثم غربا لما بعد قاعدة تستخدمها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفل) ووصولا إلى قرية لبونة الصغيرة”.

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل اثنين من قادة “حزب الله” جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، قتل اثنين من قادة “حزب الله” الميدانيين في غارات جوية جنوب لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، “تم قتل قائد إضافي في منظومة المضادات بالدروع في “قوة الرضوان” وقائد في هيكلية القيادة الذي كان يعمل على تجنيد العناصر في “حزب الله”.

وجاء في البيان، أن “طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، هاجمت بتوجيه استخباراتي من شعبة الاستخبارات وقيادة الشمال، في منطقة السلطانية، وتم قتل المدعو رياض رضا غزاوي، قائد في منظومة المضادات بالدروع في قوة الرضوان التابعة لمنظمة “حزب الله”، الذي قام بتخطيط وتنفيذ العديد من العمليات، من بينها عمليات إطلاق مضادات للدروع باتجاه العمق الإسرائيلي وقوات جيش الدفاع التي تعمل في جنوب لبنان”.

وأضاف البيان أنه “في هجوم آخر، هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من قيادة الشمال، عدة مبان عسكرية في منطقة صفد البطيخ، حيث كان ينشط عناصر “حزب الله”، وتم قتل قائد في هيكلية قيادة منظمة “حزب الله”، الذي كان مسؤولا عن نقل وسائل قتالية لـ”حزب الله” في المنطقة ومحاولات إعادة تفعيل الأنشطة وتجنيد عناصر للمنظمة في منطقة بنت جبيل”.