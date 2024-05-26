بالفيديو.. الجيش السوداني يعلن انسحاب قوات الدعم السريع من أحد المناطق!

أعلن الجيش السوداني، “انسحاب قوات الدعم السريع خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر في شمال دارفو”ر.

وقال الجيش السوداني في بيان: إن “القوات المسلحة والقوات المشتركة تسحق حشود مليشيا الدعم السريع، وتكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والأسلحة وَالمركبات، وتستلم عربات قتالية، وتطرد العدو خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر، وتستلم عددا من مواقعهم التي كانوا يقصفون منها معسكرات النازحين ومنازل المواطنين والمؤسسات الصحية”.

هذا واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، ومع تفاقم القتال بينهم تتدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر، التي تأوي أكثر من مليون ونصف من السكان والنازحين.