بالفيديو.. الحرائق تجتاح الهند ومقتل العشرات أغلبهم أطفال!

لقي عشرات الأشخاص في الهند “أغلبهم من الأطفال” مصرعهم جراء حريقين اندلعا في مركز لرعاية الأطفال ومدينة ملاهي .

وبحسب وسائل إعلام محلية، توفي 7 أطفال رضع جراء حريق في مركز لرعاية الأطفال في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال ضابط الإطفاء أتول جارغ: إن “رجال الإنقاذ نقلوا 12 طفلا حديث الولادة من المركز الواقع في منطقة فيفيك فيهار شرق دلهي، إلى مستشفى قريب، لكن 5 منهم ماتوا بسبب استنشاق الدخان”.

وأشار رجل الإطفاء سوريش كومار، “إلى أنه تم إخماد الحريق في الطابق الأول من المركز خلال نحو ساعة”.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، “لقي 27 شخصا على الأقل حتفهم في حريق كبير اندلع في مدينة ملاهي مزدحمة بمدينة راجكوت في ولاية غوجارات غربي الهند”.

ونقلت وسائل إعلام هندية، أن “ناجين أبلغوا عن اضطرارهم إلى تحطيم الأبواب والقفز من النوافذ هربا من الحريق الذي اندلع في مركز مكتظ بالشباب الذين يستمتعون بألعاب ترفيهية من بينها البولينغ”.

وأفادت صحيفة إنديان إكسبريس، “بأن حكومة ولاية غوجارات قالت إن الأطفال الأربعة الذين تم الإبلاغ عن وفاتهم تقل أعمارهم عن 12 عاما، وحذرت من أن العديد من الجثث كانت محترقة الى درجة تجعل من الصعب التعرف عليها”.

وقال أحد عناصر الإطفاء في الولاية، “إن أكثر من 300 شخص كانوا في مبنى مكوّن من طابقين في مركز “تي آر بي” الترفيهي عندما اندلع الحريق”.

هذا وتعدّ الحرائق شائعة في الهند، وقتل 11 في فبراير الماضي في حريق اندلع بمصنع للطلاء في نيودلهي، وفي العام 2022، قتل 27 شخصا على الأقل وأُصيب العشرات بجروح بعدما اندلع حريق هائل في مبنى تجاري مكون من 4 طوابق في المدينة، وفي العام 2016، قتل أكثر من 100 شخص بعد انفجار هائل خلال عرض للألعاب النارية في ولاية كيرالا بجنوب البلاد.