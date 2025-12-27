بالفيديو.. «المنفي والدبيبة» يستقبلان جثامين شهداء الجيش الليبي

استقبل القائد الأعلى للجيش الليبي محمد المنفي، ورئيس الوزراء وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، جثامين شهداء الوطن برفقة عدد من كبار ضباط الجيش الليبي.

وجاء هذا الاستقبال في إطار تكريم الشهداء وتقدير تضحياتهم في سبيل حماية الأراضي الليبية والحفاظ على أمن المواطنين واستقرار البلاد.

وكانت أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة 3 أيام، تُنكس خلالها الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، وتُعلق المظاهر الاحتفالية والرسمية، وذلك حداداً على أرواح رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ومرافقيه، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم أثناء عودتهم من مهمة رسمية من مدينة أنقرة بالجمهورية التركية.

#الآن | القائد الأعلى للجيش الليبي، ورئيس الوزير وزير الدفاع #عبدالحميد_الدبيبة، رفقة عدد من كبار الضباط بالجيش الليبي، يستقبلون جثامين شهداء الوطن. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥