بالفيديو.. الرئيس السوري يظهر وينفي الشائعات!

تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يتجول في أحد محال شارع المزة بدمشق، وذلك بعد شائعات انتشرت خلال الأيام الماضية عن تعرضه لحادث أمني.

ويظهر الشرع في الفيديو، الذي قال ناشروه إنه صُوّر مساء يوم الإثنين، وهو يشرب القهوة من أحد محال الشارع الدمشقي الشهير، ويتبادل الحديث مع صاحب المحل، حيث يسأله عن اختصاصه، في مقطع بلغت مدته نحو 45 ثانية.

وجاء ظهور الرئيس بعد تداول شائعات تحدثت عن وقوع حادث أمني في شارع المزة قرب القصر الجمهوري، وهو ما نفته الجهات الرسمية بشكل قاطع.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، قد أكد في وقت سابق عدم صحة ما يتم تداوله حول استهداف الرئيس أحمد الشرع أو أي من القيادات، موضحًا أن هذه الأنباء عارية عن الصحة ومرفقة ببيانات مزوّرة نُسبت زورًا إلى جهات رسمية.

ودعا البابا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية، وعدم اعتماد أي أخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة.

رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع في دمشق قبل قليل.. pic.twitter.com/Ecno7k0yrU — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) January 5, 2026

الداخلية السورية تعلن القبض على عنصر من داعش وضبط أسلحة ومتفجرات في ريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحدات الأمن الداخلي في ريف دمشق، وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية دقيقة في بلدة العادلية التابعة لمنطقة الكسوة جنوب المحافظة، أسفرت عن توقيف أحد المنتسبين إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت الوزارة، عبر منصاتها الرسمية، أن العملية أسفرت عن ضبط حزام ناسف، وكواتم صوت، وعدد من القنابل اليدوية، إضافة إلى سلاح ناري وكمية من الذخائر كانت معدّة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وأضافت أن القوى الأمنية عثرت بحوزة الموقوف على حاسوب محمول ومواد رقمية تحتوي على أدلة تُثبت تورطه في التخطيط لأعمال إرهابية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمّت مصادرة جميع المضبوطات، فيما أُحيل الموقوف إلى إدارة مكافحة الإرهاب لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ عملية أمنية أخرى في محافظة ريف دمشق أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم تنظيم داعش في دمشق وعدد من مساعديه، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة الخلايا الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار.

الجيش السوري يستهدف منصات إطلاق طائرات مسيّرة لـ”قسد” شرق حلب و”قسد” تنفي أي هجوم

بدأ الجيش العربي السوري باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي، بعد تحديد مواقع الإطلاق، وفق ما نقلت قناة “الإخبارية” السورية عن مصدر عسكري.

وأوضح المصدر أن هجمات “قسد” عبر الطائرات المسيّرة أسفرت عن وقوع أكثر من ست إصابات بين المدنيين والشرطة العسكرية، مؤكداً أن رد الجيش سيكون محدوداً.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أعلنت في وقت سابق عن إصابة ثلاثة جنود من الجيش العربي السوري وعطب آليتين نتيجة استهداف “قسد” لحاجز للشرطة العسكرية في محيط دير حافر، مؤكدة أن الجيش سيرد على الاعتداء بالطريقة المناسبة.

في المقابل، نفت “قسد” هذه المزاعم، مؤكدة عدم وجود أي نشاط عسكري لها في المنطقة يوم الاثنين، ووصفت الحادث بأنه “حادث سير بين سيارة مدنية وآلية للشرطة العسكرية”، مؤكدة أن البيان الحكومي هدفه “خلق ذرائع لتصعيد غير مبرر”.

وشددت “قسد” على حقها المشروع في الدفاع عن مقاتليها وشعبها، محملة الجهات المعتدية المسؤولية عن أي أضرار محتملة، ومؤكدة التزامها بضبط النفس وعدم الانجرار لمحاولات التصعيد المفتعل.

يأتي هذا التطور بعد لقاء عقد الأحد بين وفد من “قسد” برئاسة مظلوم عبدي ومسؤولين حكوميين في دمشق لبحث عملية الاندماج العسكري وفق اتفاق 10 مارس 2025، دون التوصل إلى نتائج ملموسة، مع الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة.

مصر توقع مذكرتي تفاهم لتوريد الغاز والبترول إلى سوريا لأول مرة

وقعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم في مجال توريد الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بهدف تلبية احتياجات سوريا من الطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء، ودعم جهود إعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وشهد وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي توقيع المذكرتين مع وفد سوري رفيع المستوى برئاسة غياث دياب، نائب وزير الطاقة السوري لشؤون النفط.

تركز المذكرة الأولى على توريد الغاز إلى سوريا عبر البنية التحتية المصرية، بما في ذلك وحدات إعادة التغويز العائمة وشبكات نقل الغاز، لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء. بينما تهدف المذكرة الثانية إلى تلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية، مع تقديم الدعم الفني والخبرات المصرية لإعادة تأهيل قطاع الطاقة السوري.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، بعد توقيع مذكرة مماثلة مع لبنان مؤخراً، واتفاق سابق مع قبرص لربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية.

ويعتمد التوريد المحتمل على شبكات الغاز المصرية الممتدة شرقاً، مثل خط الغاز العربي، إضافة إلى وحدات إعادة التغويز العائمة في السويس أو دمياط لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي قابل للنقل. ولم تُعلن بعد الكميات الدقيقة أو الجدول الزمني للتوريد، لكن المذكرة تمهّد لمفاوضات فنية وتجارية لاحقة، في وقت تسعى فيه سوريا لزيادة إنتاجها المحلي من الغاز إلى نحو 15 مليون متر مكعب يومياً بحلول نهاية 2026.

ويأتي الاتفاق ضمن “دبلوماسية الطاقة” المصرية، التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم الدول العربية الشقيقة، وتنويع مسارات التصدير والاستيراد بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد وسط التقلبات العالمية في أسعار الغاز والتوترات الجيوسياسية.

الجيش السوري يستهدف مصادر طائرات قسد المسيرة في دير حافر وسط اتهامات متبادلة

قال مصدر عسكري، الثلاثاء، إن الجيش السوري بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محيط مدينة دير حافر شرقي حلب.

وأضاف أن هجمات قسد عبر الطائرات المسيرة أسفرت عن أكثر من 6 إصابات بين الأهالي وعناصر الشرطة العسكرية، مشيرًا إلى أن رد الجيش سيكون محدودًا.

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الدفاع السورية قسد بقصف موقع للشرطة العسكرية في دير حافر، ما أدى لإصابة 3 عناصر، بينما نفت قسد تلك الاتهامات ووصفتها بـ”المفبركة”.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أن نقاطها تعرضت للقصف من قبل فصائل حكومية، مؤكدة حقها الكامل في الدفاع عن مقاتليها والمدنيين.

وأشارت إلى أن القصف استهدف منازل المدنيين وهدد حياة السكان، لكنها نفت تسجيل أي أضرار بين صفوف قواتها، محملة الجهات المعتدية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات المحتملة.