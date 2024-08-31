بالفيديو..السيول في وادي وشتاته وجهاز الطوارئ يحذّر!

اعلن فرع “جهاز الاسعاف و الطوارئ بني وليد”، بداية خروج السيل في وادي وشتاته الى الطريق مع وجود ارتفاع في المياه في الوادي.

وقال الفرع: “بعد عملية الرصد وتم التنسيق بين فرعي جهاز الإسعاف ترهونة وبني وليد بالتمركز لحماية المواطنين”.

وادي وشتاته بالتعاون مع الفرق الامنية بالمنطقة تم النشر بواسطة ‏جهاز الإسعاف والطوارئ‏ في الجمعة، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤

ودعا الفرع “المسافرين عبر طريق ترهونة بني وليد او العكس لأخد الحيطة والحذر من سيل وادي وشتاتة”.

هذا وكانت حذرت بلدية “بني وليد”، القاصدين المدينة أو الخارجين منها “توخي الحيطة والحذر لوجود سيول في المنطقة الرابطة بين مدينتي بني وليد وترهونة وأيضًا الطريق الرابط بين مدينتي بني وليد وزليتن”.

وأكد رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ فرع بني وليد محمد أبوالنيران، أن “الجهاز سيَّر عدة نقاط إسعاف ثابتة ومتحركة على امتداد الطريق الرابط بين وادي وشتاتة ووادي دينار شمالي بني وليد”.

وأضاف أبوالنيران، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن “توفير نقاط الإسعاف جاء نتيجة السيول التي وقعت مساء الخميس، ما أدى إلى جريان بعض الأودية”.

وذكر المسؤول أن “جهاز الإسعاف يعمل على تنفيذ خطة الاستجابة السريعة لأي طارئ نتيجة التقلبات الجوية بالتنسيق مع الجهات الخدمية والأمنية والعسكرية بالمدينة”.

كما دعا أبوالنيران، “جميع المارين من طريق بني وليد – ترهونة، بعدم سلك هذا الطريق في الوقت الراهن مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب جريان السيول”.

وكانت مديرية أمن النواحي الأربعة، أعلنت صباح اليوم الجمعة، أن “إدارة السدود أجرت تنفيسا جزئيا لسد وادي المجينين، نظرا لهطول الأمطار الغزيرة بالمناطق الجبلية”.

سد وادي المجينين 🌊 تنفيس السد بعد ارتفاع منسوب المياه فيع 🚧 وهدا هو سبب جريان الأودية في طرابلس 🚨 تم النشر بواسطة ‏الأرصاد الليبية‏ في الجمعة، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤

شاهد اللحظات الأولى لوصول وجريان السيل في أودية جبال ودان بالجفرة عشية اليوم الجمعة 🌊 تم النشر بواسطة ‏الأرصاد الليبية‏ في الجمعة، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤

كما اعلنت الشركة العامة للكهرباء، “تشكيل غرفة داخلية متكاملة بالفرق الفنية للاستجابة السريعة لأي طارىء قد يحدث على الشبكة العامة للكهرباء نظرا للتقلبات الجوية الواقعة بمناطق متفرقة بالبلاد، وتؤكد الجاهزية التامة لمجابهة أي ضرر تخلفه السيول والفيضانات”.

ونقلت صفحة الأرصار الجوية في فيسبوك فيديو لقفل الطريق بين بني وليد وترهونة بسبب السيول

#عاجـل 🚨 تم قفل الطريق بين #بني_وليد وترهونة 🇱🇾نظراً لوصول السيول من جديد قبل قليل 😯 تم النشر بواسطة ‏الأرصاد الليبية‏ في الجمعة، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤