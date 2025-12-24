بالفيديو.. اللحظات الأخيرة قبل سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي

أثار خبر سقوط طائرة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي حالة حزن واسعة، بعدما تحوّل استقبال رسمي مهيب في أنقرة إلى مشهد مأساوي خلال ساعات قليلة.

واستقبلت السلطات التركية، الثلاثاء، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد علي أحمد الحداد، بمراسم عسكرية رسمية في العاصمة أنقرة، ضمن زيارة رسمية جاءت بدعوة من الجانب التركي، وعكست مستوى التعاون العسكري بين البلدين.

وشهدت مراسم الاستقبال لقاءً مباشراً مع رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو، حيث جرى استعراض حرس الشرف، وتبادل التحيات العسكرية، قبل عقد جلسة مباحثات ثنائية توسعت لاحقاً لتشمل وفدي البلدين.

وشارك في المباحثات قائد القوات البرية التركية متين توكيل، وقائد القوات البرية الليبية الفيتوري غريبيل، وتركز النقاش على ملفات التعاون الدفاعي والتنسيق العسكري المشترك.

والتقى رئيس الأركان الليبي خلال الزيارة وزير الدفاع التركي ياشار غولر، في إطار تعزيز الشراكة العسكرية بين طرابلس وأنقرة.

وبعد ساعات قليلة من انتهاء الزيارة، فقد الاتصال بالطائرة الخاصة التي كانت تقل الحداد ووفده أثناء عودتهم إلى ليبيا، بعد إقلاعها من مطار إسنبوغا في أنقرة باتجاه طرابلس.

وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي أن الطائرة من طراز فالكون 50 أقلعت عند الساعة 20:10 مساء، وأرسلت بعد نحو نصف ساعة بلاغاً بنيتها تنفيذ هبوط اضطراري في منطقة حيمانة، قبل انقطاع الاتصال بها بالكامل عند الساعة 20:52.

وأشار اللافي إلى أن المعطيات الأولية ترجح سقوط الطائرة، مع استمرار التنسيق الليبي التركي لمعرفة مصير الركاب الخمسة الذين كانوا على متنها.

وضمّت قائمة الركاب رئيس الأركان العامة محمد علي أحمد الحداد، ومستشاره محمد العصاوي، وقائد القوات البرية الفيتوري غريبيل، واللواء محمد جمعة، والمرافق محمد المحجوب.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي دوي انفجار قوي في محيط مطار إسنبوغا، بينما أظهرت بيانات موقع فلايت رادار 24 تسجيل الطائرة ارتفاعاً طبيعياً عقب الإقلاع، قبل هبوط حاد ومفاجئ وانقطاع إشارتها عن شاشات الرادار.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا فقدان الاتصال بالطائرة بعد إبلاغها عن هبوط اضطراري، قبل أن تتضح لاحقاً هوية الركاب الرسميين.

وفي ليبيا، شكّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلية أزمة فور تلقي الخبر، لمتابعة التطورات والتنسيق المباشر مع السلطات التركية.

وبين صور الاستقبال الرسمي التي وثقت لحظات بروتوكولية هادئة، وأخبار الانفجار المفاجئ، ظل الشارع الليبي يترقب نتائج التحقيقات الرسمية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

🗓️ 23 Aralık 2025



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad’ı askerî törenle karşıladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve… pic.twitter.com/uoP9dSKcmb — TSK (@TSKGnkur) December 23, 2025