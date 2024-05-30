بالفيديو.. بركان قوي يثور للمرة الخامسة في «أيسلندا»

قال مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا، “إن بركانا في جنوب غرب البلاد ثار للمرة الخامسة منذ ديسمبر، وقدر أنه الأقوى في المنطقة حتى الآن”.

وبحسب المكتب، “فإن البركان أطلق حمما حمراء هددت مرة أخرى “بلدة غريندافيك” الساحلية، حيث انطلقت الحمم البركانية إلى ارتفاع 50 مترا في السماء من شق امتد بطول 3.5 كيلومترات”، مضيفا: “الدفاع المدني في حالة تأهب قصوى، وأمرت السلطات بإخلاء جريندافيك مجددا”.

ووفق بيان المكتب، “جاء ثوران البركان بعد سلسلة من الزلازل شمالي بلدة غريندافيك، التي يبلغ عدد سكانها 3800 شخص “، مضيفا: “تسبب النشاط البركاني في تعطيل التدفئة في المنطقة وإغلاق الطرق الرئيسية وتدمير العديد من المنازل في بلدة جريندافيك لصيد الأسماك، التي عاد إليها عدد قليل من سكانها منذ إخلائها في أواخر عام 2023”.

هذا وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، “تقع آيسلندا، فوق نقطة بركانية ساخنة في شمال المحيط الأطلسي، وتعرضت غريندافيك، التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، للتهديد منذ أدى عدد من الزلازل في نوفمبر إلى إخلاء المنطقة قبل الثوران الأولي في 18 ديسمبر، وتعد المنطقة جزءا من نظام “سفارتسينغي” البركاني الذي كان خاملا لنحو 800 عام قبل أن ينشط من جديد”.