بالفيديو.. تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة استهدفت أطراف بلدة كفرا جنوب لبنان، فيما أفيد عن مقتل مواطن لبناني وأصابة آخر بجروح.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن “غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفر صباح اليوم، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح”، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الغارات على البلدة المذكورة أدت إلى “مقتل عنصر من حزب الله”.

في غضون ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة عيتا الشعب، وأطراف بلدة بيت ليف، كما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنابل حارقة على منطقة تل النحاس في أطراف بلدة كفركلا جنوب لبنان.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن عدد الإطلاقات من لبنان على إسرائيل سجل زيادة بلغت 20% خلال شهر أغسطس المنصرم.

ولفتت الإذاعة إلى أن شهر أغسطس يعد أكثر الشهور من حيث عدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت من لبنان على إسرائيل منذ انطلاق الحرب في أكتوبر من العام الماضي 2023، حيث جرى إطلاق 1307 صواريخ وطائرات مسيرة من لبنان تجاه إسرائيل في خلال هذا الشهر، أي بزيادة %20 مقارنة بيوليو وبـ80% مقارنة بشهر يناير الماضي.