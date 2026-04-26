بالفيديو.. ترامب يتعرض لمحاولة اغتيال والقبض على مطلق النار

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء مشاركته في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أقيم في فندق هيلتون بالعاصمة واشنطن.

وأدى الحادث الأمني إلى إجلاء الرئيس الأمريكي ونائبه، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في إدارته، من القاعة فور سماع دوي إطلاق نار داخل الفندق.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أجهزة الأمن قد تمكنت من القبض على مطلق النار، الذي كان قد تسبب في حالة من الفوضى بعد سماع دوي إطلاق نار في المكان.

وفي تصريح له عقب الحادث، قال ترامب: “لقد كانت أمسية حافلة بالأحداث في واشنطن، والخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون قامت بعمل رائع في التعامل مع الموقف”.

وأضاف: “تم القبض على مطلق النار، وأنا ممتن لجهود جميع الفرق الأمنية”.

هذا وفي وقت متأخر من مساء السبت، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بما في ذلك شبكة “سي بي أس”، أن الرئيس ترامب تم إخراجه بسرعة من القاعة على يد عملاء الخدمة السرية بعد سماع صوت طلقات نارية، حيث كان الحفل يشهد حضور العديد من الشخصيات البارزة.

وأكدت وكالة “فرانس برس” أن الحاضرين في القاعة، من بينهم ترامب وأعضاء إدارته، احتموا فور سماع الضجيج المرتفع، الذي تبين أنه ناتج عن إطلاق نار في بهو الفندق.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر أمنية أنه تم تحييد مسلح في بهو فندق هيلتون، حيث كان الحفل يقام.

فيما أكدت فيه “فوكس نيوز” أن إطلاق النار تم سماعه في الفندق، مشيرة إلى أن الأمن تمكن من القبض على مطلق النار وتأمين المكان بعد الحادث.

وفي وقت لاحق، أصدرت “سي إن إن” بيانًا يؤكد أن الرئيس ترامب وأعضاء إدارته في أمان، ولم يُصاب أي منهم بأذى جراء الحادث.

كما أضافت أن الرئيس ترامب قد أُعيد إلى الفندق لاستئناف مشاركته في الحفل بعد أن تم تأمين الموقع بشكل كامل.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أفراد الخدمة السرية وهم يسرعون في إجلاء الرئيس ترامب، وهو يبتعد عن القاعة وسط حالة من الارتباك.

وطلبت الشرطة من المارة الابتعاد عن المنطقة المحيطة بفندق هيلتون، بينما كانت التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث.

— Nick Sortor (@nicksortor) April 26, 2026