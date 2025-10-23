بالفيديو.. ترامب يهاجم صحفياً ويؤكّد: صوت حفارات قاعة الاحتفالات يذكّرني بـ«صوت المال»!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجناح الشرقي للبيت الأبيض سيُهدم بشكل شبه كامل لإقامة قاعة احتفالات جديدة، موضحًا أن نطاق أعمال الهدم سيكون أوسع مما أُشير إليه سابقًا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، حضره الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، حيث برر ترامب القرار بالاستناد إلى دراسات أجراها مع “أفضل المهندسين المعماريين في العالم”، مؤكداً أن الجناح الأصلي المبني عام 1902 “لم يتبق منه الكثير” بعد التجديدات السابقة.

وأضاف أن القاعة الجديدة ستكون “واحدة من أعظم قاعات الاحتفالات في العالم”، بمساحة تصل إلى 90 ألف قدم مربع، أي ما يقارب ضعف مساحة البيت الأبيض، وتتسع لنحو 999 شخصًا.

ورداً على استفسار من مراسل وكالة “رويترز” جيف ماسون حول شفافية المشروع، وصفه ترامب بـ”المراسل من الدرجة الثالثة”، مؤكداً أن إدارة البيت الأبيض عرضت الخطط على جميع المهتمين، وأن بعض الصحفيين لم يبذلوا جهدًا للاطلاع عليها. كما عرض ترامب صور التصميم الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع نال تقييمات إيجابية من الخبراء.

وأشار ترامب إلى أن تكلفة المشروع البالغة 250 مليون دولار لن تتحملها الخزانة العامة، حيث سيتم تمويله بالكامل من تبرعات خاصة ومن شركات كبرى مثل أبل وأمازون، إضافة إلى مساهماته الشخصية.

ويستمر ترامب في تنفيذ المشروع رغم عدم حصوله على موافقة اللجنة الوطنية للتخطيط الرأسمالي (NCPC)، المسؤولة عن الموافقات على الإنشاءات والتجديدات الكبرى في مباني الحكومة الفيدرالية، في وقت انتقدت شخصيات معارضة، على رأسها هيلاري كلينتون، أعمال الهدم ووصفوها بأنها “تدمير للبيت الأبيض”.

كما أبدى ترامب تعليقًا فريدًا حول أعمال البناء، قائلاً إن صوت الحفارات “يذكره بصوت المال”، معبراً عن إعجابه بهذا الصوت.