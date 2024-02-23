بالفيديو.. تصادم أكثر من 100 سيارة في الصين

تجتاح موجة من الطقس شديد البرودة مناطق واسعة في الصين، ما تسبب بوقوع العديد من الحوادث داخل البلاد.

في السياق، وفي حادث جديد ناجم عن الظروف الجوية القاسية في البلاد، فإن أكثر من 100 سيارة اصطدمت ببعضها البعض بعد تجمد جزء من طريق سريع في مدينة سوتشو الصينية، ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت شرطة المرور، في منطقة سوتشو الصناعية، أن 3 أشخاص أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، بينما أصيب 6 بخدوش طفيفة.

وفي ذات السياق، سقطت حافلة فارغة من الركاب في المياه وفقد الاتصال بالسائق بعد اصطدام سفينة نقل حاويات بطريق جسر فوق النهر وهدم جزء منه في مدينة غوانجو جنوبي الصين، فيما لم تعلن جهات الطوارئ في المدينة عن أي ضحايا.

يذكر أنه وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعرضت أجزاء كبيرة من الصين لموجات باردة وعواصف ثلجية وأمطار ثلجية، مما تسبب بوقوع العديد من الحوادث المرورية.

وكانت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، ذكرت أن الحكومة رفعت خلال هذا الأسبوع استجابتها الطارئة لدرجات الحرارة المتجمدة، وبدأت العديد من خطط الاستجابة لتدفق النقل والإمدادات والكهرباء في المقاطعات والمدن بما في ذلك بكين وخبي وشانشي وآنهوي وهوبي.