بالفيديو.. جندي إسرائيلي يتجول في شوارع العاصمة المصرية ويثيرالجدل

أثارت زيارة الجندي الإسرائيلي السابق غال ذا موشيلر موجة واسعة من الاستنكار والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقاطع مصورة لتجواله في شوارع القاهرة وزيارة معالمها التاريخية، مع إطلاق تعليقات اعتبرها كثيرون مسيئة لمصر وشعبها.

وتركّزت المقاطع على الأحياء الشعبية والفقر، حيث وصف ذا موشيلر شخصًا صافحه بأن “يده قذرة”، واصفًا البلاد بأنها “هند المسلمين”، فيما حاول المقارنة بين القاهرة وسيناء، مصوّرًا الأخيرة كمكان “آمن للسياح”، بينما وصف المدن المصرية بأنها “معادية لليهود”.

وتسببت هذه المقاطع في إثارة تساؤلات حول كيفية دخوله البلاد والظروف التي سمحت له بالتحرك بحرية، خاصة بعد أن كشف في منشورات مترجمة أنه دخل عبر الأردن مستخدمًا جواز سفر أوروبي وأخفى جوازه الإسرائيلي، معرّفًا عن نفسه بأنه أوروبي لتجنب المشكلات، كما ادعى أنه خبأ جوازه داخل حذائه لأسباب تتعلق بالأمان الشخصي.

ولم يُعرف موعد زيارته للقاهرة بدقة، إلا أن مقاطعه بدأت بالظهور منذ أواخر نوفمبر الماضي وما يزال ينشر أجزاء جديدة منها، ما يضاعف جدل الرأي العام المصري حول هذه الزيارة.

