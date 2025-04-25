بالفيديو.. جود بيلينغهام يثير القلق بعد إصابة مزمنة

أثار الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم وسط فريق ريال مدريد الإسباني، قلقًا كبيرًا لدى جماهير النادي بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر معاناته من إصابة في الكتف، ما قد يهدد مشاركته في مباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة.

و”خلال مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، التي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدف دون رد سجله التركي أردا غولر، دخل بيلينغهام المباراة في الدقيقة 64 بعد استبدال المهاجم البرازيلي إندريك، ولكن، في إحدى اللقطات خلال المباراة، سقط بيلينغهام أرضًا إثر التحام مع أحد لاعبي خيتافي، ليشكو من آلام حادة في الكتف”.

وانتشر لاحقًا مقطع فيديو “يظهر بيلينغهام وهو يربط كتفه عقب اللقاء، وسط مخاوف من تجدد إصابته السابقة التي عانى منها في العام ونصف الماضي،و قد تكون هذه الإصابة مرتبطة بخلع في الكتف تعرض له في نوفمبر 2023، خلال مباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو، وهي الإصابة التي كانت قد تسببت في غيابه عن مباراتين بعدها، بالإضافة إلى عدم مشاركته مع منتخب إنجلترا في آخر مواجهتين بتصفيات يورو 2024”.

بدوره، أشار ثامر الشهراني، أخصائي التأهيل السعودي، عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أن بيلينغهام يشكو من “تمزق في الأنسجة الداخلية” وأنه استخدم ضمادة لتثبيت الكتف. وأضاف أن “العلاج الطبيعي والتثبيت هما الحل الحالي لتجنب غياب طويل”، لكنه أشار إلى أن “الجراحة قد تتطلب غيابه لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر”.

الإصابة من سنة ونصف وكان خلع في الكتف ..



معناه :

اللاعب يشتكي من تمزق في الأنسجة الداخلية ويستخدم الربطة عشان يثبت الكتف ، العلاج الطبيعي والتثبيت هو الحل الحالي عشان ما يوقف اللاعب فترة طويلة.



– لو بيسوي عملية تقريباً تصِل غياب: 3-4 أشهر تقريباً https://t.co/6bCsarw5zY pic.twitter.com/cty9hh0hos — ثامر الشهراني | Thamer (@ithamer_7) April 24, 2025

ويُعرف عن بيلينغهام معاناته المزمنة مع إصابات الكتف، إذ كان يرتدي ضمادة بشكل دائم خلال فترته مع بروسيا دورتموند بين 2020 و2023″.

حتى الآن، لم يصدر ريال مدريد أي بيان رسمي بشأن إصابة بيلينغهام أو احتمالية غيابه عن المباريات المقبلة، بما في ذلك الكلاسيكو المنتظر ضد برشلونة.

🚨🎥 | ضحى بكتفه من اجل ريال مدريد فعلا جود بيلينجهام اكثر من مجرد لاعب.✋🏾😴pic.twitter.com/GC5UNGZ0eu — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 24, 2025