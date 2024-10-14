بالفيديو.. «حزب الله» يعرض فاصلاً جديداً عن مسيّراته

عرض “حزب الله” اللبناني، مقطع فيديو بعنوان “قدراتنا بألف خير”، “يظهر فيه عدد ليس بالقليل من المسيّرات، وتجهيزها للإطلاق”.

ونشر الإعلام الحربي في “حزب الله” مقطع فيديو لـ”فاصل”، تحت عنوان “قدراتنا بألف خير”، “حيث أبانت اللقطات عددا من الطائرات المسيّرة، وصورا لقادة في الحزب اغتالتهم إسرائيل، ووثقت اللقطات عناصر في “حزب الله”، وهم يجهزون طائرة مسيّرة للإطلاق، لينتهي الفيديو بعبارة “قدراتنا بألف خير”.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 جنود وإصابة العشرات في الهجوم الذي شنه “حزب الله” على قاعدة تدريب عسكرية جنوب حيفا.