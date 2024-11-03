بالفيديو.. «حزب الله» ينشر مشاهد استهداف قواعد للجيش الإسرائيلي

نشر “حزب الله” اللبناني، “مشاهد من عملية استهداف مقاتليه لقواعد مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي بمسيرات انقضاضية”.

وأكد “حزب الله” أن “العملية استهدفت قواعد شراغا ورامات دافيد وبلماخيم التابعة للجيش الإسرائيلي بمسيرات انقضاضية”.

وأظهر مقطع الفيديو “الأماكن المستهدفة بالتدقيق، وتحضير عناصر حزب الله للمسيرات، وإطلاقها نحو الهدف”.

وأعلن حزب الله في بيان “استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في خلة البردوشة قرب المنارة بصلية صاروخية”.

هذا وكثف”حزب الله” من عملياته العسكرية عبر استخدام مسيّرات وصواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة”.

“حزب الله” يبث مشاهد لمنشأة “عماد 5” المجهزة بصواريخ ثقيلة

نشر الإعلام الحربي التابع لـ”حزب الله”، مقطعا مصورا، “يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 5″، وتبين القدرات الصاروخية للحزب تحت عنوان “لن نترك الساح… لن نسقط السلاح”.

ويظهر مقطع الفيديو “نفقا عملاقا مجهزا براجمات صواريخ من العيار الثقيل، التي يتم سحبها من تحت الأرض”.

واقتبس الإعلام الحربي كلمات أمين عام “حزب الله” الراحل حسن نصر الله التي قال فيها: “نحن هنا لا يمكن أن نضعف، ولن نترك الساح ولن نسقط السلاح”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، حصيلة ضحايا “العدوان الإسرائيلي” على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023، وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، “إن الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء العدوان ارتفعت إلى 2986، فيما بلغ عدد المصابين 13402”.