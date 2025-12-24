بالفيديو.. حطام طائرة رئيس الأركان ومرافقيه

عُثر على حطام الطائرة الخاصة التي كانت تقلّ رئيس الأركان الليبي، اللواء محمد علي أحمد الحداد، ومرافقيه في تركيا، بعد اختفائها عن الرادار أثناء عودتهم من مهمة رسمية في العاصمة أنقرة، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت صحيفة يني شفق التركية أفادت في وقت سابق من الثلاثاء باختفاء الطائرة عن الرادار، فيما أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا على منصة إكس انقطاع الاتصال بالطائرة فالكون 50، التي كانت تقلّ الحداد وأربعة ركاب آخرين عند الساعة 20:52 مساءً، بعد أن أقلعت من مطار إيسنبوغا بأنقرة الساعة 20:10 متجهة إلى طرابلس.

وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي، وليد اللافي، أن السلطات الليبية تلقت منذ اللحظات الأولى معلومات من الجانب التركي عن فقدان الاتصال بالطائرة بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها، مرجحًا أن يكون السبب عطلًا فنيًا.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن الحادث، ونعى في بيان رسمي رئيس الأركان الليبي الفريق أول محمد الحداد والفريق ركن الفيتوري غريبيل، رئيس أركان القوات البرية، والعميد محمود القطيّوي، مدير جهاز التصنيع العسكري، والأستاذ محمد العصاوي دياب، مستشار رئيس الأركان العامة، والسيد محمد عمر أحمد محجوب، المصور الإعلامي بمكتب رئيس الأركان، مشيرًا إلى أن هذا المصاب الجلل يشكل خسارة وطنية فادحة للمؤسسة العسكرية ولكل أبناء الشعب الليبي، ومشيدًا بالراحلين كرجال أوفياء خدموا بلادهم بإخلاص وتفان، وكانوا نموذجًا في الانضباط والمسؤولية والانتماء.

وأعلن الدبيبة عن تأبين رسمي للشهداء، وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجانب التركي لكشف ملابسات الحادث، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان الراحل اختتم زيارة رسمية إلى أنقرة شملت لقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، بينهم رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو ووزير الدفاع ياشار غولر.