بالفيديو.. حفل زفاف في الهند يتحول إلى ساحة معركة!

بسبب الطعام النباتي، تحول حفل زفاف في ولاية “أتر برديش” الهندية، لساحة معركة، ماتسبب بإصابة العديد من المدعوين للحفل!

وبحسب وسائل إعلام هندية، وقع الخلاف “عندما اكتشف أهل العريس أن أموال والد العروس لم تكف لشراء اللحم والسمك، وقام العريس بطرد أهل العروس وغادر الزفاف”.

وأظهر مقطع فيديو للحادثة، “ضيوف حفل الزفاف وهم يلكمون ويركلون ويضربون بعضهم البعض بشكل عشوائي بينما كانت العائلتان تتجادلان”.

وذكرت صحيفة india today، “أن أكثر من ستة أشخاص أصيبوا بعد اندلاع الاشتباك في حفل الزفاف بسبب عدم وجود الأسماك في قائمة الطعام”.

وأوضحت الصحيفة، “أنه جاء العريس، أبهيشيك شارما، إلى قرية أناند ناجار في ديوريا مع موكب الزفاف للزواج من سوشما، وبعد تبادل أكاليل الزفاف، تحرك أقارب العريس نحو قسم الطعام لتناول العشاء، لكنهم غضبوا عندما اكتشفوا أن هناك أطباق نباتية فقط، وعلى الأثر نشب اشتباك بين العريس وأقاربه مع أقارب العروس”.

وقالت والدة العروس، ميرا شارما: “بعد تبادل أكاليل الزفاف، سأل العريس عن الطعام الذي تم إعداده، فأجابت الفتاة أنه تم إعداد طعام بسيط، وعندها قال العريس: “لماذا لا يوجد سمك؟” وصفع الفتاة، كما قام أهل العريس بصفعي وزوجي”، لتقوم الشرطة لاحقا بالحضور للمكان وفض الاشتباك وفتح تحقيق بالحادثة.