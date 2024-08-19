بالفيديو.. حفل زفاف يتحوّل إلى معركة عنيفة في إسطنبول!

تحول حفل زفاف في مدينة إسطنبول التركية إلى معركة عنيفة بالسكاكين والركلات واللكمات.

وبحسب وسائل إعلام تركية، “وقع الحادث مساء أمس الأحد، في شارع الفاتح بناحية المجيدية، حيث تحول خلاف بسيط بين مجموعتين خلال موكب زفاف في مدينة إسطنبول التركية، إلى مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الركلات واللكمات والسكاكين”.

وبحسب “Haber Ekspres”، أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المشاجرة الجماعية، التي حولت حفل الزفاف إلى معركة عنيفة وعطلت حركة المرور، وأثناء الشجار، قام بعض الأشخاص بضرب شخص باللكمات والركلات، بينما قام شخص آخر بسحب سكين، ليتدخل بعض الأشخاص ويفضوا النزاع بصعوبة، وغادرت بعدها المجموعتان المتقاتلتان المنطقة من دون معرفة سبب الواقعة.