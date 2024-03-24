بالفيديو.. «داعش» ينشر لحظات هجوم موسكو الدّامي

نشر موقع “سايت”، مقطع فيديو قال إنه يعود لوكالة “أعماق” التابعة إلى “تنظيم داعش”، صوّره أثناء تنفيذ الهجوم داخل قاعة الحفلات في موسكو.
وبحسب الموقع، الذي يهتم بمراقبة مواقع المتشددين على الإنترنت، يظهر الفيديو عددا من الأفراد، وهم يمسكون بنادق وسكاكين، داخل بهو قاعة الحفلات “كروكوس سيتي هول” في كراسنوغورسك، شمال غرب موسكو.
ويظهر في الفيديو، أنه وبينما كان المهاجمون يطلقون النار على المواطنين، شوهِد عدد من الجثث أرضا.
يذكر أن أسفر الهجوم على قاعة الحفلات في موسكو، تبناه “تنظيم داعش”، وأسفر عن مقتل 133 شخصا على الأقل، وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم.
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