بالفيديو.. «داعش» ينشر لحظات هجوم موسكو الدّامي

نشر موقع “سايت”، مقطع فيديو قال إنه يعود لوكالة “أعماق” التابعة إلى “تنظيم داعش”، صوّره أثناء تنفيذ الهجوم داخل قاعة الحفلات في موسكو.

وبحسب الموقع، الذي يهتم بمراقبة مواقع المتشددين على الإنترنت، يظهر الفيديو عددا من الأفراد، وهم يمسكون بنادق وسكاكين، داخل بهو قاعة الحفلات “كروكوس سيتي هول” في كراسنوغورسك، شمال غرب موسكو.

ويظهر في الفيديو، أنه وبينما كان المهاجمون يطلقون النار على المواطنين، شوهِد عدد من الجثث أرضا.

🚨🇷🇺#BREAKING: ISIS have posted footage from the terrorist attacks in Moscow.



The full video is very graphic, shows people being shot and a man getting his throat slit, I've removed those parts.



These terrorist bastards deserve the most painful torture possible… pic.twitter.com/zzId9XHB2r — Censored Men (@CensoredMen) March 23, 2024

يذكر أن أسفر الهجوم على قاعة الحفلات في موسكو، تبناه “تنظيم داعش”، وأسفر عن مقتل 133 شخصا على الأقل، وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم.