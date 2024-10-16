بالفيديو.. دولة عربية تقرر بناء ثاني مجسم عملاق للكرة الأرضية

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وشركة “سفير إنترتينمنت”، “عن خطة لجلب مجسم “كرة أرضية” إلى منطقة الشرق الأوسط”.

وقالت الدائرة: “من المقرر بناء ثاني مجسم ضخم للكرة الأرضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد افتتاح الأول في مدينة لاس فيغاس الأمريكية”.

هذا “وافتتح مجسم الكرة الأرضية الضخم الذي بلغت كلفته 2.3 مليار دولار بلاس فيغاس في عام 2023، وهو أغلى وجهة ترفيهية في المدينة، وتغطي شاشة “إل إي دي” عالية الدقة نصف الدائرة حول 17 ألفا و500 مقعد للجمهور، وقد استضاف حفلات موسيقية وفعاليات رياضية”.

The new MSG Sphere at the Venetian Resort in Las Vegas is wrapped in 57.6 million LEDs. pic.twitter.com/hmbvaY3M3N — MachinePix (@MachinePix) July 6, 2023