بالفيديو.. رسالة تهديد إيرانية لعائلة ترامب: «أين تقتل ميلانيا»؟

نشرت وكالة “تسنيم” الإيرانية مقطع فيديو تضمن معلومات عن تحركات السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، ما أثار ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام الدولية، بعد تضمينه تفاصيل تتعلق بأماكن وجودها ونشاطاتها اليومية.

وطرح الفيديو الذي نشرته الوكالة تساؤلًا باللغة الإنجليزية جاء فيه: “أين تقتل ميلانيا؟”، في إشارة إلى استهداف محتمل للسيدة الأمريكية الأولى، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وظهر في المقطع ما وصفته الوكالة بأنه وثائق مرتبطة بأماكن وجود ميلانيا ترامب، وطبيعة النشاطات التي تقوم بها، مشيرة إلى أن هذه المعلومات جاءت من عدة شبكات أمنية لم تحدد هويتها.

وركز الفيديو على الأماكن التي تزورها السيدة الأمريكية الأولى، بما في ذلك المتاجر التي تتردد عليها، حيث أشار إلى أن اهتمامها بالموضة والأزياء يمثل “نقطة ضعف”، وفق ما ورد في المقطع، مع ذكر أسماء متاجر فاخرة وعناوينها.

كما تضمن الفيديو معلومات حول الإجراءات الأمنية المحيطة بميلانيا ترامب، واسم الرمز المستخدم لها، إضافة إلى أسماء مصففي الشعر ومصممي الملابس المرتبطين بها، فضلًا عن تفاصيل تتعلق بمسارات الإخلاء من المستشفى الذي يفترض نقلها إليه في حال وقوع محاولة اغتيال.

وفي نهاية الفيديو، وجهت الوكالة رسالة تهديد تضمنت نجل السيدة الأمريكية الأولى والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بارون ترامب، حيث وردت عبارة مفادها أنه “يجب أن ينتظرنا”.

وقال أحد مذيعي شبكة CNN، خلال تقرير خاص تناول الفيديو، إن استهداف زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنه يمثل محاولة لإثارة غضبه، مشيرًا إلى أن التهديدات ضد الرئيس أو أعضاء إدارته أمر متوقع ضمن سياق الصراعات السياسية، إلا أن استهداف أفراد العائلة يمثل تصعيدًا مختلفًا.

وتواصلت وسائل إعلام أمريكية وأوروبية مع البيت الأبيض ومكتب ميلانيا ترامب وجهاز الخدمة السرية الأمريكي للحصول على معلومات إضافية بشأن الفيديو والإجراءات الأمنية المرتبطة به.

وقال نيت هيرينغ، المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكية، إن الجهاز اطلع على الفيديو ويجري مراجعته، دون الكشف عن تفاصيل بشأن الخطوات الأمنية التي ربما تتخذ بعد تقييم المحتوى.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تقارير تحدثت عن تهديدات إيرانية باستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار ردود مرتبطة بمقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي خلال عملية “زئير الأسد”، ما وضع أمن عائلة ترامب تحت مزيد من الاهتمام الأمني.