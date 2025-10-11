بالفيديو.. رصد آثار أكبر هجوم إسرائيلي على لبنان منذ حرب 66 يومتً

أظهرت مشاهد آثار دمار هائل في منطقة المصيلح جنوبي لبنان جراء هجوم إسرائيلي وُصف بأنه “أكبر عدوان جوي” منذ حرب الـ66 يومًا على البلاد.

وانتهك الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار بشن أكثر من عشر غارات جوية على بلدة المصيلح في جنوب لبنان، مستهدفًا صالات عرض حفارات وجرافات، إضافة إلى تضرر محيط موقع الاستهداف.

وأظهرت اللقطات حجم الدمار الهائل والأضرار الكبيرة التي لحقت بآليات الحفر والبناء، والتي احترقت وتدمرت جراء الغارات العنيفة، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة.

وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بالإضافة إلى دمار واسع لعشرات الآليات.

وكان دان الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا الهجوم، مطالبًا المجتمع الدولي بإسناد لبنان بوقف لإطلاق النار شبيه بنموذج غزة.

وأصدر “حزب الله” بيانًا دان فيه الهجوم، مؤكدًا أن “هذا العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر ولا بدّ من مواجهته”، وأنه “يجب على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها الوطنية تجاه شعبها، والقيام بدورها الحامي والحاضن والراعي له”.

وأشار الحزب إلى أن ذلك يستدعي من اللبنانيين جميعًا التضامن الوطني، ومن الدولة موقفًا حازمًا يرتقي إلى مستوى التحديات والتهديدات القائمة، ويتطلب حركة دبلوماسية وسياسية مكثفة، ورفع الصوت عاليًا في كل المحافل العربية والدولية، والتقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف اعتداءاته وانتهاكاته.

وصفت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان هذا الهجوم بأنه “أكبر عدوان جوي منذ انتهاء حرب الـ66 يومًا”، لافتة إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 10 غارات مباشرة على معارض للجرافات والحفارات، ما حوّل المنطقة إلى كتلة نارية هائلة، وأدى إلى احتراق وتدمير نحو 300 آلية بينها أكثر من 100 جرافة صغيرة.