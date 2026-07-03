بالفيديو.. رونالدو يردد «بسم الله» قبل هدفه الحاسم في مرمى كرواتيا

في لحظة لفتت الأنظار خلال مواجهة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بدا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متوترا بشكل واضح خلال مجريات اللقاء الذي احتضنه ملعب تورونتو في كندا، وسط ضغط كبير من دفاع كرواتيا وأهمية المباراة في سباق التأهل.

وخلال فترات المباراة، ظهرت على رونالدو علامات التركيز والضغط، خصوصا أثناء تنفيذ ركلة حرة في الشوط الأول، حيث ردد بوضوح عبارة “بسم الله” أكثر من مرة، في مشهد لاقى تفاعلا واسعا بين المتابعين.

وفي الدقيقة 65 من عمر اللقاء، احتسب الحكم النرويجي إسبين إيسكاس ركلة جزاء لصالح المنتخب البرتغالي، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم كرواتيا بهدف دون رد سجله إيفان بيريسيتش.

وتقدم كريستيانو رونالدو لتنفيذ الركلة وسط ترقب كبير، حيث أعاد ترديد “بسم الله” مرتين قبل التسديد، ليضع الكرة بثقة في شباك الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش الذي لم يتمكن من التصدي لها.

وساهم الهدف في قلب مجريات المباراة، إذ تمكن المنتخب البرتغالي من العودة وتحقيق فوز دراماتيكي بنتيجة 2-1، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، حيث يضرب موعدا مرتقبا مع منتخب إسبانيا.

وشهدت المباراة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع لحظة تنفيذ ركلة الجزاء وما رافقها من ضغط نفسي كبير قبل لحظة الحسم.