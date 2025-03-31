بالفيديو.. سقوط مطرب تركي شهير على المسرح ووفاته

نعى الوسط الموسيقي التركي الفنان الشهير فولكان كوناك الذي اشتهر بصوته المميز، حيث وافته المنية وهو يغني على المسرح في مدينة قبرص.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي صباح”، “وقع الحادث في بلدة إسكيلي، حيث سقط فولكان كوناك على المسرح، ورغم الجهود الطبية المبذولة، لم يُستطع إنعاشه”.

وأكدت وزارة الصحة في قبرص التركية، أن “كوناك” نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى بعد أن سقط أرضا فجأة أثناء الحفل، ورغم كل الجهود، توفي بعد وقت قصير من دخوله المستشفى”.

وقدمت وزارة الثقافة والسياحة تعازيها، مستذكرة “كوناك” كفنان محبوب، وكتبت في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “ستبقى أعماله خالدة في ذاكرتنا”.

Maalesef kötü haber geldi.

Karadeniz'in, ülkemizin güçlü sesi Volkan Konak'ı kaybettik.

Allah rahmet eylesin.

Sevenlerinin, ülkemizin başı sağ olsun.#volkankonak pic.twitter.com/bhGg0cU9RC — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) March 30, 2025

Volkan Konak'ın sahnede kalp krizi geçirip yere yığıldığı an. pic.twitter.com/0p8R9ZXHgA — Zeki Bahçe (@zekibahce) March 30, 2025