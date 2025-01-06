بالفيديو.. سوريون في ليبيا يناشدون الإدارة الجديدة إعادتهم إلى بلادهم

ناشد شباب سوريون في ليبيا القيادة السورية المؤقتة والحكومة الليبية مساعدتهم في العودة إلى سوريا.

وأظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من الشباب وهم يحملون علم الثورة السورية والعلم الليبي ويتقدمهم شاب يناشد الحكومة السورية الجديدة والحكومة الليبية قائلا: “باسمي وباسم كافة الشعب السوري الموجود في طرابلس نوجه شكر إلى الحكومة الليبية وإلى أهالي ليبيا الكرام الذين عاملونا بكل طيبة ومودة، ونناشد الحكومة الليبية بتسهيل وتخفيف الإجراءات علينا في ليبيا، وتخفيف الضرائب علينا، والمساعدة في عودتنا إلى سوريا”.

وأضاف الشاب السوري: “نناشد الحكومة السورية، هيئة تحرير الشام إدارة، العمليات العسكرية وقائدها أحمد الشرع، نحن هنا عددنا كبير في طرابلس بليبيا ما يعادل 3 _4 آلاف شخص سوري من شباب وعائلات تعاني عدم القدرة على دفع الضريبة ودفع تكت الطيارة”. وأوضح أن “وضع السوريين في مدينة طرابلس جدا مزري ومأساوي”.

وطالب الشرع “تعجيل فتح السفارة السورية في ليبيا وأن يتم تسهيل الإجراءات للعودة إلى سوريا”.

ووجه الشاب خطابه لإدارة العمليات العسكرية والشرع قائلا: “نعلم الظروف العصيبة التي تمرون بها، لكن نسيتونا نحن السوريين الموجودين في طرابلس، ونطالب بالسعي في فتح السفارة بطرابلس والتسريع في عودتنا إلى وطننا”.

وكان زار وفد ليبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، سوريا، حيث كان في استقباله القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.

وضم الوفد الذي رافق اللافي وزير العمل والتأهيل علي العابد، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، بحسب ما أفادت منصة “حكومتنا” الرسمية.

ونقل اللافي خلال اللقاء “تحيات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إلى القيادة والشعب السوري، مؤكدا دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الداعم لحقوقه وحريته”.