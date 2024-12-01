بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي يُروّج «الكوكايين» في طرابلس

أعلن جهاز دعم الاستقرار، عن ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بمخدر الكوكايين في العاصمة طرابلس.



وأفادت إدارة النحريات وجمع الاستدلالات بالجهاز، في بلاغ اليوم الأحد، بأنه في إطار جهود مكافحة الجريمة بكافة مسمياتها وعلى إثر معلومات وردت إلى الإدارة تفيد بوجود تشكيل عصابي داخل مدينة طرابلس مكون من جنسيات ليبية وأجنبية يمتهن جلب المخدرات والاتجار بها على نطاق واسع بين الشباب، تم إعداد خطية ذكية محكمة للإطاحة بهذه العصابة أسفرت عن ضبط شخص نيجيري الجنسية متلبسا بالاتجار بمخدر الكوكايين.

وبالاستدلال مع المقبوض عليه، اعترف بأنه أحد أفراد تنظيم عصابي يمتهن الاتجار بمخدر الكوكايين منذ فترة طويلة ومن ضمنهم نساء أفريقيات، وأن من يقوم بإرسال المخدرات شخص ليبي الجنسية مقيم بإحدى الدول الأجنبية.

كما اعترف المقبوض عليه بحيازته على كمية أخرى من مخدر الكوكايين بمحل إقامته في منطقة السواني، وبانتقال التحري إلى المكان تم ضبط 5 نساء أفريقيات الجنسية والعثور على كميات من مخدر الكوكايين.

هذا وبلغ مجموع ما تم ضبطه 219 قطعة من مخدر الكوكايين وزن القطعة منها 10 غرام تقريبا.

ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بمخدر الكوكايين إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار تتمكن من ضبط تشكيل عصابي يمتهن الاتجار بمخدر الكوكايين بالعاصمة #طرابلس #أمن_استقرار_بناء تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأحد، ١ ديسمبر ٢٠٢٤