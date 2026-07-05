بالفيديو.. طفل ينقل الماء بـ«أسنانه» في غزة

أظهر مقطع فيديو متداول لطفل فلسطيني في قطاع غزة وهو يحمل جالون ماء باستخدام أسنانه، بينما يحمل في يديه مزيداً من المياه، في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية داخل القطاع في ظل أزمة مياه خانقة.

ويأتي هذا المشهد في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة من شح شديد في المياه، حيث يتم توزيع المياه عبر صهاريج خاصة وبشكل غير منتظم على خيام النازحين، ما يفرض تحديات كبيرة على الأسر في تأمين احتياجاتها الأساسية.

ويظهر الطفل في الفيديو مرهقاً ومتعباً أثناء سيره بخطوات بطيئة، في وقت تتراوح فيه سعة الجالون الواحد بين 10 لترات و12 لتراً، ما يعكس حجم العبء الجسدي الواقع على الأطفال الذين باتوا يشاركون في نقل المياه لعائلاتهم.

ويعكس هذا السلوك، وفق ما يظهر في المقطع، واقعاً أوسع من المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، في ظل نقص حاد في وسائل النقل وتضرر البنية التحتية الخاصة بالمياه، ما زاد من صعوبة الوصول إلى مصادر المياه الأساسية.

ووفق مدير عام سلطة المياه في غزة الدكتور منذر سالم، فإن 85% من سكان غزة محرومون من الوصول إلى المياه النظيفة بشكل مباشر، ويعتمدون على شاحنات توزيع غير منتظمة لتأمين احتياجاتهم اليومية.

وأوضح سالم في حديث سابق لقناة الجزيرة أن معدل استهلاك الفرد في القطاع لا يتجاوز 7 لترات يومياً، مقارنة بما كان يتراوح بين 80 و100 لتر يومياً قبل الحرب الأخيرة.

كما أشار إلى أن ما بين 85% و90% من البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي تعرضت للتدمير الكامل، بما في ذلك خطوط الأنابيب الرئيسية ومحطات التحلية، في حين توقفت 85% من محطات التحلية عن العمل.

هذا ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة نتيجة تضرر واسع في البنية التحتية الأساسية، وعلى رأسها المياه والصرف الصحي، ما أدى إلى تراجع حاد في القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للسكان، خصوصاً في مخيمات النزوح.