بالفيديو.. علم سوريا يرفرف أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك

في خطوة ستعزز دور سوريا في المنظمات الدولية، رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، علم سوريا الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك،.

وقال الشيباني في تصريحات بعد رفع العلم: “العالم بحاجة الآن إلى سماع متطلبات الشعب السوري، ونحن منفتحون على المجتمع الدولي ونتطلع إلى معاملتنا بالمثل”.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه “مع زوال سبب العقوبات يجب رفعها وألا تبقى تستهدف حياة الشعب السوري لأن رفعها سيساعد في إنعاش اقتصادنا”.

وشدد الشيباني على “أن السوريين في الداخل وفي الخارج لديهم آمال في إعادة بناء بلدهم مبينا أن “شعبنا يستحق أن يعطى ثقة وهو محل لها”.

وكتب الشيباني في حسابه على منصة “إكس”: “باسم الجمهورية العربية السورية، أقف اليوم في لحظة تاريخية تفيض بالكرامة، لأرفع علمنا السوري الجديد في هذا الصرح الأممي، للمرة الأولى بعد أن طوينا صفحة أليمة من تاريخنا”.

وأضاف: “هذا العلم الذي يرفرف اليوم في سماء الأمم المتحدة، لا يرمز فقط إلى دولة، بل إلى إرادة شعب صمد وناضل، ورفض الاستسلام، وآمن بأن الحرية والعدالة ليستا رفاهية، بل حق يُنتزع”.

وكان سافر وفد من المسؤولين السوريين إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، واجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وضم الوفد السوري وزير الخارجية الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، ومحافظ البنك المركزي عبد القادر حصرية، وتمثل هذه الزيارة أول مشاركة لمسؤولين سوريين رفيعي المستوى في اجتماعات صندوق النقد الدولي منذ أكثر من 20 عاما”.

انفجار قوي يهز الميناء الأبيض بمدينة اللاذقية غربي سوريا

سُمع دوي انفجار عنيف في محيط مدينة اللاذقية، اليوم الجمعة، وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة، فيما هرت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث.

وأفاد مراسل “الإخبارية السورية”، أن “الانفجار حدث في منطقة الميناء الأبيض بمحيط مدينة اللاذقية”.

كما تداولت مصادر غير رسمية أن “الانفجار جاء نتيجة استهداف المنطقة، لكن لم يتم تأكيد هذه المعلومة من جهات رسمية”.

ونقلت مصادر محلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، “عن سماع انفجار ثانٍ في الموقع ذاته، مع وجود تكهنات تشير إلى أن سبب الانفجار قد يكون مخلفات حرب مخزنة في المكان”.