بالفيديو.. قتلى بغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وجرح سبعة آخرون خلال غارة شنها الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء، على موقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية، وذلك للمرة الثانية منذ إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في نوفمبر 2024.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان له، إلى أن “الغارة التي نفذتها طائرات إسرائيلية، استهدفت إرهابياً من حزب الله تعاون مؤخراً مع عناصر من حماس وساعدهم في التخطيط لهجوم إرهابي كبير ووشيك ضدّ مدنيّين إسرائيليين”، بحسب نص البيان.

وأضاف البيان المشترك مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، أنّه “نظراً للتهديد المباشر الذي شكّله هذا الإرهابي، فقد تحرّك الجيش والشاباك لتصفيته وإزالة التهديد”.

وختم البيان: “سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام العمل لمنع أي تهديد يُشكّل على مدنيي دولة إسرائيل”، حسب وصفه.

بدوره، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بناء في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنها “إنذار خطير حول النيات المبيتة ضد لبنان”.

‏وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية على منصة “إكس”: “التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا”.

وأضاف رئيس الجمهورية: “لمنع أي انتهاك للسيادة من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل، يقدمون ذريعة إضافية للعدوان”.

وتابع عون: “سنعمل مع الحكومة ورئيسها لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان”.