بالفيديو.. قوة الردع الخاصة تنشر اعترافات الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على السموعي

نشرت قوة الردع الخاصة، مقطع فيديو لاعترافات الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على مدير أمن طرابلس الأسبق العميد صلاح الدين السموعي، الذي فارق الحياة متأثرًا بإصابته بعد تلقيه العلاج في إيطاليا

وقالت القوة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :

“إلحاقاً لمنشورنا السابق والذي تم الإعلان فيه عن القبض على الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على السيد مدير الأمن السابق العميد صلاح الدين السموعي رحمه الله تعالى.. نعرض عليكم إعترافات كل من :-1- أيمن سعيد أبوالعيد زيدان. 2-أيمن عمر المهدي أبوخريص “.

إعترافات الجناة الذين اطلقوا النار على مدير الأمن العميد صلاح السموعي رحمه الله إلحاقاً لمنشورنا السابق والذي تم الإعلان فيه عن القبض على الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على السيد مدير الأمن السابق العميد صلاح الدين السموعي رحمه الله تعالىنعرض عليكم إعترافات كل من :-1- أيمن سعيد أبوالعيد زيدان2-أيمن عمر المهدي أبوخريص #قوة_الردع_الخاصة Gepostet von ‎قوة الردع الخاصة‎ am Mittwoch, 12. Dezember 2018

يذكر أن قوة الردع الخاصة أعلنت في الــ29 من نوفمبر الماضي القبض على الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على مدير أمن طرابس الأسق.

وأوضحت القوة أن عملية القبض على الجناة تمت بعد تحري ومعاينة ميدانية بمسرح الجريمة إلى أن تم إستدارجهم وإلقاء القبض عليهم.

وأضافت أن دوافع الجريمة مبدئياً هي جنائية مؤكدة تحديد مكان المركبة الخاصة بالمجني عليه بعد أن قام الجناة بركنها بباحة مسجد بن طاهر بمنطقة الهضبة في طرابلس مع استمرار الاستدلال معهم، وإحالتهم إلى قسم التحقيقات بمكتب النائب العام .