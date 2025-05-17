بالفيديو.. لحظة طريفة تجمع أردوغان وماكرون تسرق الأضواء في قمة تيرانا

كشف الصحفي التركي إبراهيم هاسكولوغلو عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” عن موقف لافت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي عُقدت يوم الجمعة في العاصمة الألبانية تيرانا.

وأشار هاسكولوغلو إلى أن أردوغان، خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قام بالإمساك بإصبع ماكرون ولم يتركه، رغم أن ماكرون وضع يده أولًا على يد أردوغان، مما أثار اهتمام الحضور ووسائل الإعلام.

وجرت القمة بمشاركة عدد من زعماء أوروبا والدول المجاورة، حيث ناقشوا قضايا أمنية وسياسية مهمة، كما شهدت القمة محادثات هاتفية جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء المجموعة السياسية الأوروبية كانت من مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون، وتم الإعلان عنها في مايو 2022، وتضم 27 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى جانب دول غرب البلقان وعدد من الدول الأوروبية الأخرى مثل تركيا وأوكرانيا وبريطانيا.