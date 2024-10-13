بالفيديو.. «ماسك» يكشف عن روبوت إنسان جديد

كشفت شركة “تسلا ” التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، رسميا، عن روبوت “أوبتيموس Optimus”، على هيئة الإنسان من جيل جديد.

وقال ماسك: “إن “أوبتيموسOptimus” سيكون قادرا على “القيام بكل شيء”، من خلال أداء المهام بدءا من حمل الأشياء الثقيلة والقيام بجولة مع الحيوانات الأليفة وانتهاء بالعمل على تربية الأطفال وغيرها من المهام المنزلية”.

وأضاف: “سيتراوح سعر “أوبتيموس”، من 20 إلى 30 ألف دولار”، قائلا: “أنا على ثقة من أن هذا الابتكار لديه إمكانات هائلة، وسوف تصبح روبوتات “تسلا” في المستقبل أكبر وأهم منتج”.

وأمل إيلون ماسك، “بأن تساعد الملايين من “أوبتيموس” على تنمية الاقتصاد وخلق “مستقبل خال من الفقر”.

هذا “وتم تجهيز النموذج الجديد من الروبوت بجميع المحركات وأجهزة الاستشعار التي طورتها شركة Tesla”، بحسب بيان الشركة.

وقالت الشركة “إن الروبوت يمكنه الآن السير بشكل أسرع بنسبة 30٪. كما أشارت أيضا إلى تخفيض وزنه بمقدار 10 كغ مع تحسين التوازن، وتعتبر الأذرع من أصعب أجزاء الروبوت البشري، ويجب أن تكون قوية بما يكفي لتنقل الأحمال الكبيرة ودقيقة بدرجة كافية للتعامل مع الأشياء الهشة”.

وقالت الشركة “إنها تخطط لأن تبدأ قريبا في استخدام الروبوت في عمليات التصنيع الخاصة بها. وبمجرد أن يثبت الروبوت كفاءته ستبدأ “تسلا” بإطلاق مبيعاته”.