بالفيديو.. مظاهرات حاشدة في إسرائيل والشرطة تستخدم العنف

خرجت مظاهرات حاشدة في إسرائيل، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة “حماس” وإجراء انتخابات مبكرة.



وبحسب ما أظهرت مقاطع الفيديو، استخدمت الشرطة المحلية العنف لقمع المظاهرات.

وأفاد موقع “والا” العبري، “بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 متظاهرين قرب مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالقدس خلال مظاهرة داعمة لصفقة تبادل الأسرى”.

وأشارت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلى أن “نتنياهو” يدير حملة من أجل مواصلة الحرب، مضيفة “نناشد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لأنه فقط الذي يستطيع الضغط على نتنياهو من أجل وقف الحرب”.

هذا وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، “أنه نفذ أكثر من 100 غارة الأسبوع الماضي على قطاع غزة أدت إلى مقتل العشرات، وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 45717 قتيلا، و108856 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.