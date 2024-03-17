بالفيديو.. مظاهرة حاشدة في باريس احتجاجا على الاستمرار بدعم أوكرانيا

خرج الآلاف من الفرنسيين في مظاهرة وسط العاصمة باريس اليوم السبت، احتجاجا ضد توريد أسلحة إلى كييف وإرسال قوات من الجيوش الغربية إلى أوكرانيا.

وبحسب مقاطع الفيديو، التي نشرها موقع “Tacc” الفرنسي، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: “لا للحرب العالمية الثالثة”، “اخرجوا من الناتو، اخرجوا من الاتحاد الأوروبي”، “أمهات ضد الحرب”، “اتركوا أطفالنا وشأنهم”،كما قام المتظاهرون بتمزيق أعلام حلف “الناتو”.

وذكر الموقع أن حشود المتظاهرين تحركت من ساحة القصر الملكي في المركز التاريخي للعاصمة باتجاه الإنفاليد، مرورا بساحة كاروسيل الواقعة بين حديقة التويلري ومتحف اللوفر.

وقال زعيم حزب الوطنيين الفرنسيين فلوريان فيليبو الذي تقام المسيرة بناء على دعوته: “من غير المقبول ألا تسعى فرنسا إلى السلام، ليس لباريس الحق في عدم السعي إلى حل سلمي للصراع الأوكراني، لأن هناك قوة نووية منخرطة فيه، ويمكن أن يخرج الوضع عن السيطرة في أي لحظة”.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة: “من غير المقبول أن نبقى بمعزل عما يحدث، لقد جئت إلى هنا لأقول إننا ضد الحرب التي ستكون كارثية على الجميع”.

يذكر أن باريس استضافت في 26 فبراير الفائت، اجتماعا حضره ممثلو حوالي 20 دولة غربية،لمناقشة مسألة تقديم مزيد من الدعم إلى كييف في الحرب مع موسكو، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تمت مناقشة مسألة تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وأثيرت مسألة إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا.