بالفيديو.. «ميسي» يتعرض لعقوبة ويقود «ميامي» إلى ثمن نهائي دوري أبطال «كونكاكاف»

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي إلى فوز مهم على كانساس سيتي بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال كونكاكاف، والتي أقيمت على ملعب “كانساس سيتي”.

بدأ ميسي المباراة بتسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 19 بمهارة مميزة، ليواصل بذلك تألقه مع إنتر ميامي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أضاف تاديو أليندي الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول كانساس سيتي العودة إلى المباراة بتسجيل هدف التخفيض عن طريق ميمو رودريغيز في الدقيقة 63.

ومع ذلك، مرت الدقائق المتبقية من المباراة دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز إنتر ميامي بنتيجة 3-1.

وغرمت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، ميسي مهاجم إنتر ميامي ماليا دون الكشف عن قيمة الغرامة، وذلك على خلفية سلوكه مع مساعد مدرب نيويورك سيتي المغربي مهدي بالوشي.

وأظهرت لقطات فيديو ميسي وهو يقترب من المدرب ويمسكه من رقبته قبل أن يتجه الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات لغرفة تبديل الملابس.

واعتبرت الرابطة أن ميسي انتهك سياسة الدوري المتعلقة بـ”وضع اليدين على وجه/رأس/رقبة الخصم”.

وكان ميسي صنع هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع والذي سجله زميله الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 في ملعب تشيس الخاص بإنتر ميامي، ضمن افتتاحية الموسم.

وفرضت الرابطة أيضا غرامة على زميل ميسي في الفريق لويس سواريز بسبب نفس التصرف العنيف، لوضع يديه على رقبة مدافع نيويورك سيتي، النروجي بيرك ريسا، خلال استراحة بين الشوطين.

QUE GOLAZO QUE HICISTE LIONEL 😮‍💨🐐✨ pic.twitter.com/IhCA2zLezh — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2025

QUE GOLAZO QUE HICISTE LIONEL 😮‍💨🐐✨ pic.twitter.com/IhCA2zLezh — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2025