بالفيديو.. «ميسي» يحقق إنجازاً تاريخياً

حقق قائد “إنتر ميامي”، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنجازاً تاريخيً خلال مباراته أمام ضيفه “فيلادلفيا يونيون”، ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم “MLS”.

وخلال المباراة، “أحرز “ميسي” الهدف الثاني لفريقه بعد دقيقتين فقط من نزوله إلى أرضية الملعب في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، ليقود “إنتر ميامي” لاعتلاء قمة الترتيب في المنطقة الشرقية برصيد 13 نقطة من 5 مباريات”.

وبذلك “بات “ميسي” الأكثر مساهمة تهديفية في تاريخ نادي إنتر ميامي، حيث رفع رصيده إلى 43 مساهمة، بالتساوي مع مواطنه غونزالو هيغوايين، ليرفع رصيده إلى 39 هدفا بقميص إنتر ميامي، وهو الهدف رقم 743 في مسيرته على مستوى الأندية”.

Gol del mejor de todos los tiempos 🐐✨ pic.twitter.com/GyjzAZchhV — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 30, 2025