بالفيديو.. «ميسي» يعترض على الحكم بعد الخسارة أمام «أتلانتا يونايتد»

ودع إنتر ميامي مبكرا التصفيات الإقصائية النهائية لبطولة الدوري الأمريكي للعام الحالي 2024 بعد الخسارة من أتلانتا يونايتد بنتيجة 3-2، وظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي منفعلا وغاضبا من حكم مباراة فريقه إنتر ميامي أمام أتلانتا يونايتد خلال المواجهة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الأحد في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وودع إنتر ميامي مبكرا التصفيات الإقصائية النهائية لبطولة الدوري الأمريكي للعام الحالي 2024 بعد الخسارة من أتلانتا يونايتد بنتيجة 3-2.

وأظهر فيديو متداول للمباراة غضبا من ميسي مع اقتراب اللقاء من نهايته وذهابه للحديث مع الحكم لاعتراضه على العديد من القرارات.

وبمغادرة إنتر ميامي التصفيات الإقصائية لبطولة الدوري الأمريكي مبكرا انتهى حلم ليونيل ميسي في حصد اللقب بعد فوزه بدرع المشجعين لأكثر ناد حصد نقاطا في مرحلة دور المجموعات.

واختتم ميسي ورفاقه الذين كانوا المرشحين الأوفر حظا للفوز بلقب كأس الدوري الأمريكي موسم 2024 بهزيمة مؤلمة مكتفين بتحقيق لقب “درع المشجعين”.

إنتر ميامي يودع الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد خسارته سلسلة الدور الأول للإقصائيات أمام أتلانتا يونايتد 🇺🇸



ميسي ورفاقه خسروا المباراة الثالثة على أرضهم بنتيجة 2 – 3pic.twitter.com/3FLTm8jj1h — 90+ (@90PlusKora) November 10, 2024