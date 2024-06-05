بايدن: لا نعترف بالمحكمة الدولية.. ومجلس النواب يقرّ العقوبات عليها!

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بتصويت 247 عضوا في الكونغرس، فيما عارضه 155.

ويقترح مؤلفو مشروع القانون، “فرض عقوبات على الممتلكات والتأشيرات ضد الأفراد المشاركين في أي محاولة للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي في الولايات المتحدة أو الدول الحليفة”.

ويأتي ذلك، بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق، أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق: “إن المحكمة الجنائية الدولية شيء لا نعترف به، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن الفلسطينيين في غزة عانوا كثيرا، بسبب نقص الغذاء والماء والدواء، وقد قتل الكثير من الأبرياء”.