«بايدن» يتعهد برفع الحظر المفروض على السفر من البلدان الإسلامية

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن تعهد بأن أول القرارات التي سيوقعها عند تسلمه السلطة ستتضمن رفع حظر السفر المفروض على عدد من الدول الإسلامية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “من ضمن حزمة القرارات التي تعهد بها بايدن، هي إعادة الانضمام إلى اتفاقيات باريس للمناخ، وسيعكس انسحاب الرئيس ترامب من منظمة الصحة العالمية”.

وأضافت: “كذلك سيعيد البرنامج الذي يسمح (للحالمين) ، الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني كأطفال، بالبقاء في البلاد”، وفقا لأشخاص مطلعين على خططه.

ونوهت الصحيفة، بأنه “على الرغم من أن انتقالات السلطة يمكن أن تتضمن دائما تغييرات مفاجئة، فإن التحول من ترامب إلى بايدن، سيكون من بين أكثر الأحداث إثارة للإعجاب في التاريخ الأمريكي”.

وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية مساء السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى سماع هتافات احتفالية أمام البيت الأبيض يُطلقها أنصار بايدن.

وقال مركز “إديسون” للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وبحسب مركز “إديسون” للأبحاث، فقد أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية من الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وتحصل بايدن حتى اللحظة على 290 صوتاً من المجمع الانتخابي.