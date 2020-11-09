«بايدن» يُعلن عن مجلسه الاستشاري لمواجهة فيروس كورونا

أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، عن أسماء أعضاء مجلسه الاستشاري لتوجيه الإدارة الأمريكية المستقبلية بشأن مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب ما نقلت شبكة “بي بي سي”، سيرأس المجلس 3 من مستشاريه الرئيسيين، هم مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق ديفيد كيسلر، والجراح العام السابق فيفيك مورثي، والأستاذة المساعدة في الطب الباطني والصحة العامة والإدارة في جامعة “ييل” مارسيلا نونيز سميث.

كما ستضم اللجنة ريك برايت الذي كان يترأس هيئة حكومية تسعى إلى تطوير لقاح للوباء، لكن الرئيس دونالد ترامب أقاله من منصبه بسبب تحذيره من “الشتاء الأكثر قتامة في التاريخ الحديث” بسبب وباء كورونا.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من كوفيد-19، مع وجود أكثر من 9.7 مليون حالة مؤكدة، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 230 ألف شخص، بحسب آخر إحصائيات.