بتعليمات من الدبيبة.. تسليم معدات جديدة لبلدية ترهونة

بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قامت وزارة الحكم المحلي بتسليم معدات بلدية جديدة لبلدية ترهونة خلال زيارة ميدانية قام بها وزير الحكم المحلي المكلف عبد الشفيع الجويفي، ورافقه كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات، ورئيس جهاز الحرس البلدي، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، لتعزيز قدرات البلدية التشغيلية.

وجاء التسليم بعد فترة من عمل شركة الخدمات النظافة مصراتة بالبلدية، حيث ستباشر البلدية بالتعاون مع شركة الخدمات ترهونة استخدام المعدات الجديدة لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد الوزير حرص وزارة الحكم المحلي على دعم البلديات وتمكينها من أداء مهامها، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.