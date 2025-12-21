بتكوين تنهار.. خسائر تريليونية للمستثمرين مع انخفاض سوق العملات المشفرة

سجلت عملة بتكوين مساراً هابطاً خلال عام 2025، ما تسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين الأفراد رغم الوعود السياسية الداعمة للأصول الرقمية، بعد صعود قياسي وصل إلى 126 ألف دولار قبل أن تنعكس الاتجاهات بسرعة.

وبلغت أكبر عملة مشفرة مستوى تاريخياً غير مسبوق مع موجة تفاؤل أعقبت إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتزامن ذلك مع توقعات بمكاسب طويلة الأمد في ظل إدارة تتبنى العملات الرقمية، وانهارت هذه الآمال مع دخول السوق مرحلة تصحيح حاد.

وراهَن الطالب الجامعي في جامعة IE بمدريد خواكين موراليس، البالغ من العمر 21 عاماً، على استمرار الصعود، واشترى مع كل انخفاض سعري خلال الخريف، وزاد من مراكزه مع تراجع الأسعار، إلا أن بتكوين واصلت الهبوط بوتيرة متسارعة ما عمق خسائره.

وواجه المستثمرون الأفراد حول العالم واقعاً مماثلاً مع اقتراب نهاية 2025، إذ بدأ العام بتوقعات إيجابية مدفوعة بمرونة تنظيمية، وانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة اهتمام المؤسسات المالية الكبرى، وانتهى بانخفاض سعر بتكوين بنحو 10% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

وفقدت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة نحو تريليون دولار، وتلاشت مليارات الدولارات من رهانات المستثمرين، وعادت إلى الواجهة ذكريات شتاء العملات المشفرة في عام 2022 وانهيار منصة FTX.

وحذر كبير الاستراتيجيين في شركة إنتراكتيف بروكرز ستيف سوسنيك من أن سهولة الوصول إلى العملات المشفرة، بالتوازي مع إدارة داعمة للأصول الرقمية، دفعت المستثمرين الباحثين عن الزخم إلى التكدس في السوق، وأشار إلى أن الانهيار السريع في أكتوبر شكل جرس إنذار قاسياً.

ودفع هذا التحول الحاد المتداولين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم مع الاستعداد لعام 2026، في وقت انقسمت فيه الآراء حول مستقبل السوق بين من يتوقع مرحلة ركود جديدة، ومن يرى أن دخول الصناديق المتداولة في البورصة والمؤسسات الكبرى عزز من نضج السوق واستقراره.

واتجه المتداول البولندي من مدينة بوزنان فيليب شيمكوفياتش، البالغ من العمر 28 عاماً، نحو العملات البديلة، وركز على رموز ناشئة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعملات الميم، رغم تراجع محفظته بنحو 35% خلال العام، معتبراً أن الابتكار والعوائد المرتفعة تتركز في المشاريع الأصغر.

ووصف الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة التداول بابلك ستيفن سايكس السوق الحالية بأنها ثنائية النمط، مع انقسام واضح بين الأصول القيادية مثل بتكوين والعملات البديلة عالية المخاطر، خاصة بين المستثمرين الأفراد.

واعتمد مسؤول القروض من هوليوود في ولاية فلوريدا خوسيه إستيبان أرابالو نهجاً طويل الأجل، وركز استثماراته على بتكوين فقط، واشترى ما قيمته 10 آلاف دولار عند مستويات قريبة من القاع السنوي، معتبراً العملة الرقمية أصلاً استثمارياً طويل الأمد، وخطط للاحتفاظ بها لسنوات ضمن محفظة موزعة بين العقارات والعملات المشفرة وحسابات التقاعد.

وسعى موراليس في مدريد إلى تبني صبر أكبر، وركز على استيعاب تقلبات السوق وتجنب ردود الفعل المبالغ فيها مع كل حركة سعرية.

وشهدت سوق العملات المشفرة تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة، وتأثرت بالتغيرات التنظيمية والسياسية وأسعار الفائدة، إضافة إلى دور متزايد للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الكبرى، ما جعل السوق أكثر اتساعاً، لكنه أبقى مستويات المخاطر مرتفعة.